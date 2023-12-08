Samsung Galaxy S24 станет первым смартфоном бренда с аналогом ChatGPT

В мире технологий наступает новая эра, и Samsung вносит свой вклад, представляя Galaxy AI — новаторский искусственный интеллект, который впервые появится в смартфонах серии Galaxy S24.

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Galaxy AI, разработанный в сотрудничестве с ведущими игроками индустрии, предлагает комплексный опыт мобильного ИИ. Он включает в себя технологии, разработанные самой Samsung, а также инновации, реализованные через открытое сотрудничество.

Сообщается, что одной из заметных особенностей Galaxy AI станет возможность мгновенного перевода звонков на разные языки. Кроме того, ИИ компании обладает способностью к генерации изображений и выполнению базовых текстовых операций, аналогичных возможностям других моделей.