Wildberries запустит аналог Zoom собственной разработки

Wildberries представит WB Stream — собственный сервис для видеоконференций и вебинаров. Он разрабатывался для собственных нужд компании как альтернатива популярным западным разработкам, но в дальнейшем доступ предоставят всем пользователям, сообщают «Ведомости»со ссылкой на представителя компании.

Полноценный запуск WB Stream планируется на 2024 год. Сейчас к сервису одновременно подключаются до 5 тыс. пользователей. В нём можно общаться по видеосвязи и в аудиоформате, обмениваться сообщениями в чате, демонстрировать участникам встречи экран устройства, вести аудиозапись онлайн-встречи.

Разработка шла силами штатных специалистов. Размер инвестиций в проект не раскрывается. Эксперты, опрошенные изданием, оценили затраты в сумму до 100 млн руб. При этом в Wildberries отметили, что площадка не планирует вводить рекламу в этом сервисе, брать плату за использование или же каким-либо другим способом монетизировать разработку.

Один из собеседников издания полагает, что разработка Wildberries представляет собой простейшее браузерное решение, которое является в большей степени элементом продвижения платформы и не окажет существенного влияния на рынок. Возможность единовременного подключения 5 тыс. пользователей является крайне низкой для видеосервисов, добавил он.