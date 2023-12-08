Wildberries запустит аналог Zoom собственной разработки

Представитель маркетплейса Wildberries сообщил о разработке компанией собственного сервиса для видеоконференций и вебинаров, передают «Ведомости».

Он носит название WB Stream. Ожидается, что сервис запустят в следующем году. При этом, как уточнил собеседник издания, уже есть возможность протестировать продукт в веб-версии или в отдельном приложении на iOS и Android.

По его словам, сервис разработали штатные специалисты. Он создавался для собственных нужд компании как альтернатива популярным западным разработкам. В дальнейшем доступ к сервису предоставят всем пользователям, отметил представитель фирмы.

В настоящее время к сервису может одновременно подключаться до 5000 пользователей.

Собеседник указал на отсутствие у маркетплейса планов но введению рекламы в этом сервисе и платы за использование.