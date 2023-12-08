Wildberries запустит аналог Zoom собственной разработки

Wildberries объявил о разработке аналога Zoom
Представитель маркетплейса Wildberries сообщил о разработке компанией собственного сервиса для видеоконференций и вебинаров, передают «Ведомости».
Он носит название WB Stream. Ожидается, что сервис запустят в следующем году. При этом, как уточнил собеседник издания, уже есть возможность протестировать продукт в веб-версии или в отдельном приложении на iOS и Android.
По его словам, сервис разработали штатные специалисты. Он создавался для собственных нужд компании как альтернатива популярным западным разработкам. В дальнейшем доступ к сервису предоставят всем пользователям, отметил представитель фирмы.
В настоящее время к сервису может одновременно подключаться до 5000 пользователей.
Собеседник указал на отсутствие у маркетплейса планов но введению рекламы в этом сервисе и платы за использование.
Ранее пресс-служба интернет-магазина Wildberries опровергла новости о возможном повышении платы за обратную доставку. Согласно сообщению пресс-службы компании, для всех клиентов Wildberries будут действовать прежние условия. Там также подчеркнули, что компенсация расходов за возврат брака останется только в отдельных случаях. До этого в СМИ появилась информация, что Wildberries поднимет оплату за обратную доставку товаров в два раза.