В Алтайском крае откроется первая в Сибири лаборатория для изучения картин

Алтайский государственный университет готовится запустить первую в Сибири научно-исследовательскую лабораторию для анализа произведений изобразительного искусства XX века. Руководитель проекта, Ирина Черняева, сообщила, что лаборатория начнет работу весной 2024 года и станет платформой для анализа творчества сибирских и других художников, пишет ТАСС.

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Лаборатория получила грант от Российского научного фонда на сумму 1,5 миллиона рублей, которые будут использованы для закупки оборудования. Основная цель - изучить технологические особенности картин XX века, включая различные стили, такие как суровый реализм, героико-патриотический реализм, бытовая и пейзажная живопись.