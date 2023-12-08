Ученые допустили потепление климата Земли на 8 °C

Международный консорциум ученых из 16 стран изучил изменения уровня углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли за последние 66 млн лет, чтобы понять, как это повлияет на климат планеты в будущем. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

© Газета.Ru

Согласно докладу, сегодня содержание CO2 в глобальном масштабе составляет 420 частиц на миллион (ppm). Последний раз такая концентрация была около 14 млн лет назад.

Специалисты консорциума с помощью современных аналитических методов подтвердили предположение, что самый жаркий период в истории Земли был примерно 50 млн лет назад. Тогда концентрация углерода в атмосфере была в четыре раза выше сегодняшней и достигала 1600 ppm, а температура была на 12 °C выше, чем сегодня.

Примерно 34 млн лет назад содержание углекислого газа упало настолько, что на планете начал формироваться ледниковый покров на полюсах. Снижение продолжалось, пока 2,5 млн лет назад уровень CO2 не опустился до 280 ppm, положив начало серии ледниковых периодов.

Данный уровень сохранялся 400 тыс. лет назад, когда возникли современные люди. Он держался примерно до конца 17 века, пока не началась промышленная революция и масштабное воздействие человечества на атмосферу Земли. За последние 250 лет концентрация углекислого газа увеличилась почти в два раза.

Согласно расчетам консорциума, следующее удвоение уровня CO2 в атмосфере Земли может привести к потеплению планеты на 5-8 °C, что в 2,5-4 раза выше критического уровня в 2 °C, установленного Парижскими соглашениями по климату в 2015 году. При этом прогнозы показывают, что к 2100 году глобальное содержание углекислого газа может приблизиться к отметке в 700 ppm.