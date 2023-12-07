Популярный сервис Apple подорожал в России на 10 000 рублей в месяц

Apple резко подняла стоимость максимального тарифа на облачное хранилище iCloud в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.Ru.

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Apple предлагает четыре тарифа iCloud на 200 ГБ, 2 ТБ, 6 ТБ и 12 ТБ. Все они раньше стоили 149, 599, 3 490 и 6 990 руб. в месяц соответственно. Недавно стоимость подписки на 12 ТБ резко выросла до 16 990 руб. в месяц.

«Откуда появилась дополнительная единичка в ценнике, неясно. Либо же Apple взаправду повысила стоимость облака, но не успела обновить данные на сайте, либо же это очередной баг iOS 17», – предположила редакция Hi-Tech Mail.Ru.

Журналисты также обратили внимание, что на сайте Apple цены на iCloud в России остались прежними, тариф на 12 ТБ там до сих пор стоят 6 990 руб. То есть версия о баге iOS 17 как природе повышения стоимости максимального тарифа резонна.