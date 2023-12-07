Минфин США объявил награду $10 млн за данные о «российских хакерах»

Соединенные Штаты ввели личные санкции против «офицера ФСБ» Руслана Перепятько и «IT-работника из Сыктывкара» Андрея Коринца. Заявление опубликовано на официальном сайте Минфина США.

В ведомстве пояснили, что мужчины с 2016 по 2020 год работали в так называемом «Центре-18», созданном для кибератак на правительственные учреждения западных стран.

По данным министерства, Перепятько занимался рассылкой фишинговых писем с email-адресов, которые имитировали почтовые ящики технологических компаний. Они содержали ссылку на вредоносные домены, созданные Коринцом, всего их было не менее 39.

Против сотрудников «Центра-18», уточнили в Минфине, выдвинуты обвинения по пунктам о мошенничестве и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. В общей сложности, им грозит до 25 лет лишения свободы.

За информацию о подозреваемых и их сообщниках объявлена награда в размере до $10 млн, уточнили в ведомстве.

Напомним, что российские официальные лица неоднократно комментировали статьи в зарубежной прессе, а также выступления высокопоставленных чиновников США и ЕС, посвященные проблеме «русских хакеров».