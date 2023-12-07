В WhatsApp появилась функция исчезающих голосовых сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ), запустил функцию которая позволяет отправлять голосовые сообщения, исчезающие из чата после прослушивания. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В WhatsApp объявили о появлении новой функции
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«Мы рады сообщить, что теперь вы можете отправлять голосовые сообщения, исчезающие после прослушивания», — сообщили на сайте.

В компании также отметили, что подобные сообщения отмечены значком «одноразовое» и могут воспроизводиться лишь один раз.

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WABetaInfo передавал, что в WhatsApp появится функция, благодаря которой пользователи смогут искать людей по никнейму (логину). На данный момент функция находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения.