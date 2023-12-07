Экипаж МКС провел пресс-конференцию в честь 25-летия стыковки первых модулей

Пресс-конференцию удалённо посетило руководство NASA, а также несколько СМИ из США. По словам Кононенко, в ходе мероприятия экипаж ответил на ряд вопросов, рассказал о научной программе станции и её дальнейших перспективах. Кроме того, космонавты поделились подробностями своей космической жизни — рассказали о сотрудничестве между представителями разных стран, о своём свободном времени и самочувствии.