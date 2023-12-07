Motorola выпустила телефон в «Цвете 2024 года» через несколько часов после его выбора

Этот цвет был объявлен «Цветом 2024 года» всего несколько часов назад, и Motorola уже успела воплотить его в своем флагманском устройстве.

Отметим, что новинка доступна для покупки по цене $999, но в настоящее время предлагается по акционной цене всего $699. Это предложение делает его не только стильным, но и доступным выбором для тех, кто хочет быть в тренде.