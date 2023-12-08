В смартфонах Google Pixel обновили камеру

В обновлении камеры Android 14 для устройств Pixel компания Google представила новые функции, которые приведут любителей фотографии в трепет. Долгожданный инструмент "Размытие фотографий", изначально предназначенный для лиц на Pixel 6, теперь распространяется и на домашних животных, обеспечивая кристально чистые снимки без необходимости ручных настроек. Но это еще не все!

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Пользователи Pixel 8 Pro получают эксклюзивную функцию «Video Boost», которая с помощью облачной обработки улучшает фотографии, автоматически корректируя цвет, освещение и уменьшая зернистость. В меню Pixel 8 Pro также включены таймлапсы с функцией Night Sight.

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К тому же теперь телефоны Pixel 6 и более поздних моделей можно превратить в веб-камеры, подключив их к ноутбукам или настольным компьютерам через USB-порт. В ряду функций Android 14 появился специальный режим для сканирования документов, позволяющий без труда удалять складки и пятна.