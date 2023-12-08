Обнаружены четыре извергающихся звездных объекта

Международная группа астрономов обнаружила четыре новых извергающихся молодых звездных объекта (YSO), которые представляют собой звезды на ранних стадиях эволюции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of the Korean Astronomical Society.

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К YSO относятся протозвезды и звезды на ранних стадиях эволюции, еще не успевшие вступить в главную последовательность. Обычно их обнаруживают внутри плотных молекулярных скоплений, богатых молекулярным газом и пылью. Наблюдения показывают, что с YSO происходят эпизодические процессы аккреции, вспышки от которых делят на два типа — EX Lup (также известные как EXor) и FU Ori (или FUor).

Вспышки EXor имеют амплитуду несколько звездных величин и длятся от нескольких месяцев до одного или двух лет. FUor более экстремальны, редки, могут иметь амплитуду пять-шесть звездных величин и длиться от десятилетий до столетий.

В результате анализа данных каталога Spitzer/IRAC Candidate YSO (SPICY) и результатов фотометрии Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) было идентифицировано четыре извергающихся молодых звездных объекта. Два из них — SPICY 99341 и SPICY 100587 — были классифицированы как настоящие FUor, а SPICY 97855 является FUor-кандидатом.

Что касается четвертого объекта — SPICY 109331, — то он первоначально был отнесен к EXor. Однако данные свидетельствуют, что продолжительность его вспышки составляет около пяти лет, что больше, чем ожидалось для EXor. Таким образом, SPICY 109331 был классифицирован как источник типа Ori V1647 — класс между EXor и FUors, демонстрирующий смешанные характеристики.