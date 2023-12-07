Платные обновления Windows назвали ночным кошмаром для пользователей

Журналисты портала Neowin раскритиковали Microsoft за идею брать деньги за платные обновления для Windows 10. Материал доступен на сайте издания.

© Unsplash

Авторы медиа отметили, что с октября 2025 года Microsoft будет обновлять компьютеры с Windows 10 только в том случае, если пользователь заплатил за апдейты. По словам специалистов, подобная практика вынудит потребителей полностью отказаться от обновлений и приведет к увеличению числа случаев мошенничества.

По мнению журналистов, большая часть пользователей Windows 10 явно предпочтет не получать обновления, чем платить за них деньги. В этой связи прекращение поддержки обернется для них «ночным кошмаром». Одними из главных бенефициаров введения практики платных обновлений авторы назвали мошенников, которые будут рассылать фишинговые письма от имени Microsoft с требованием заплатить за апдейты и патчи безопасности.

«Конечно, плохие люди всегда найдут способ заставить человека охотно отдать свои деньги. Но в 2025 году и далее это будет намного проще», — заключили авторы Neowin.