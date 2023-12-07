Хакер KillMilk объявил об уходе из руководства группировки Killnet

Хакер KillMilk объявил об уходе из группировки Killnet, в которой он занимал роль лидера. Об этом KillMilk сообщил в своем Telegram-канале.

«С этой минуты я не отношусь к Killnet! Ухожу на пенсию, пора внуков нянчить и здоровья набраться. Все что смог – сделал», – написал хакер.

В прощальном письме он заявил, что «воссоздал» хактивизм по всему миру. По его словам, он показал всем, что заниматься хактивизмом просто. Якобы, именно поэтому после появления Killnet в России возникли многие другие группировки.

«Я устал, короче. Открываю новый чистый лист в своей жизни. Берегите себя, ребята», – добавил KillMilk.

Однозначного комментария о судьбе группировки Killnet хакер не дал. По его словам, далее она будет развиваться «под эгидой нового коллектива».

Вскоре после этого анонса в Telegram-канале группировки Beregini появился пост, авторы которого утверждают, что KillMilk присоединился к ним.