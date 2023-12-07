GeForce RTX 4090D для Китая хуже по характеристикам и не поддерживает разгон

Предназначенная для китайского рынка специальная версия видеокарты GeForce RTX 4090D (где «D» означает «дракон») имеет урезанный GPU AD102, а также не поддерживает функцию разгона. Об этом сообщает Videocardz

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Отмечается, что TDP в китайской версии видеокарты снижен с 450 Вт до 425 Вт. В случае если это ограничение имеет аппаратный характер, разгон новой версии видеокарты будет невозможным.

Такое ограничение связано с санкциями со стороны США, которые запрещают поставлять в Китай видеокарты, превышающие определённые мощности. Полная спецификация GeForce RTX 4090D ещё неизвестна, но источник утверждает, что китайская версия видеокарты будет настолько слабее стандартной GeForce RTX 4090, что общее название попросту вводит покупателей в заблуждение.