Раскрыты сроки появления первого полноэкранного iPhone

Партнеры компании Apple начали разработку подэкранных камер для iPhone. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

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В частности, компания LG Innotek приступила к разработке фронтальной камеры, расположенной под дисплеем. Наличие подобной камеры избавит от необходимости встраивать в экран вырезы различного типа и приблизит Apple к появлению первого полноэкранного iPhone.

Согласно отчету инсайдеров, дочерняя компания LG Innotek LG Display также начала разработку подобных модулей камеры. Сообщается, что Apple уже получила тестовый образец, но оценила его качество как неудовлетворительное. Источники раскрыли сроки выхода первого полноэкранного смартфона Apple — по их оценкам, подобный девайс выйдет в 2027 году. Однако сперва подэкранная камера появится только в моделях Pro.

Журналисты The Elec уточнили, что в настоящее время инженеры LG Display стремятся увеличить коэффициент пропуска света нового модуля камеры до 20 процентов к концу 2023 года и до 40 процентов — к 2024 году.

В последних смартфонах Apple фронтальная камера и сенсоры Face ID находились в специальных вырезах. В 2017 году компания внедрила так называемую «монобровь», в 2022 году — «островок» Dynamic Island.