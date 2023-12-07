Человечество захотели накормить муравьиными яйцами

В ближайшее время в мире могут появиться продукты, созданные на основе муравьиных яиц. Об этом MIR24.TV рассказала нутрициолог Надежда Лимонова.

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По ее словам, муравьиные яйца создаются из белковых порошков растительного происхождения. Нутрициолог отметила, что использование животных клеток, выращенных в пробирке, является одним из самых шокирующих направлений в сфере инновационных продуктов. По словам молекулярного биолога Юлии Дробышевой, подобные продукты используют из-за дешевизны — выращенный таким образом белок не требует больших затрат.

Лимонова рассказала и о других трендах в этой сфере. Так, мясо можно заменить лососем из моркови. Овощ обрабатывается таким образом, чтобы придать моркови текстуру и вкус, напоминающие рыбный. Нутрициолог рассказала и о курице из грибов. В качестве основы для этого блюда используют шиитаке и портобелло. Вышеперечисленные продукты должны удовлетворить потребности в полезных веществах вегетарианцев и веганов.

Ранее сообщалось о российской компании, которая в скором времени собирается выйти на рынок с лапшой из муки, сделанной из сверчков. Также компания производит каши быстрого приготовления, печенье, домашнюю и лагманную лапшу, сыр и снеки.