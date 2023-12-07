Сбой произошел в системе бронирования авиабилетов Leonardo

"В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo затруднено оформление билетов во всех каналах продаж (сайт "Аэрофлота", агенты и др.). На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы", - говорится в сообщении.