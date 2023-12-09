Что такое антиматерия: частица из научной фантастики

Пожалуй, среди всех научных понятий, веществ и футуристических частиц, которые часто упоминаются в фантастике, антиматерия — самая популярная. Портал livescience.com рассказал, что такое антиматерия, как она появляется и можно ли заправлять ей космические корабли.

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Что такое антиматерия

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Антиматерия — точно такое же вещество, что и обычная материя, только она обладает противоположным электрическим зарядом. Например, электрон обладает негативным зарядом, поэтому его антиматерия — позитрон, который имеет точно такую же массу, но позитивный заряд. Частицы без электрического заряда, такие как нейтроны, являются своей собственной антиматерией. Но специалисты пока не могут сказать, можно ли применить этот принцип к таинственным нейтрино.

Как создается антиматерия

Антиматерия звучит как что-то из научной фантастики, но, на самом деле, она вполне реальна. Люди могут генерировать частицы антиматерии за счет высокоскоростных столкновения в огромных ускорителях частиц — например, Большом адронном коллайдере. В результате экспериментов CERN смогла создать антиводород — негативного брата-близнеца обычного водорода. А самой сложной антиматерией считается антигелий — противоположность гелия.

Частицы антиматерии также встречаются и в природе: время от времени они появляются сами по себе. Но когда материя и антиматерия встречаются, они уничтожают друг друга и высвобождают энергию. Другими словами, в нашем космосе, где доминирует материя, антиматерия не задерживается надолго.

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Антиматерия также находится в центре одной из главных загадок науки — тайны происхождения вселенной. В первые мгновения после Большого взрыва существовала только энергия: частицы материи и антиматерии появились, когда вселенная остыла и расширилась. Ученые изучили свойства материи и антиматерии, но в итоге выяснили, что оба типа вещества ведут себя одинаково. Если материя и антиматерия были созданы в равных пропорциях и обладают равнозначными свойствами, то, по идее, они должны были уничтожить друг друга при контакте. Но этого не произошло — и мы до сих пор не знаем, почему.

Одна теория, объясняющая превосходство материи, утверждает, что объем материи в начале вселенной превышал объем антиматерии. Благодаря этому даже при взаимном уничтожении во вселенной осталось достаточно материи, чтобы сформировать звезды, галактики и, в какой-то момент времени, все живое на Земле. Разница между двумя типами материи в этом случае была бы совсем маленькой: для появления нынешней вселенной достаточно выживания одной из миллиарда частиц.

Другая теория гласит, что разгадка кроется в нейтрино: призрачных частицах, которые почти не взаимодействуют с другой материей. Т.к. нейтрино являются антиматерией самих себя, есть вероятность, что в начале времени малая часть всех нейтрино могла перейти из материи в антиматерию. Потенциально именно они отвечают за дисбаланс материй, который привел к появлению вселенной.

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Можно ли заправлять антиматерией космические корабли