Bloomberg рассказал, когда Apple обновит основные продукты

Компания Apple готовит много нового на весеннюю презентацию, в том числе обновленные iPad и MacBook Air. Об этом сообщил инсайдер Марк Гурман в статье для Bloomberg.

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По его словам, производитель представит новые iPad Pro с OLED-экранами, системами на кристалле серии M3, обновленными Magic Keyboard и Apple Pencil. По информации Гурмана, они появятся в продаже вместе с релизом iPadOS 17.4, который состоится в конце марта-начале апреля.

Также ожидается релиз сразу двух iPad Air — преемника нынешней модели и большой вариант планшета с дисплеем диагональю 12,9 дюйма. Однако в отличие от устройств с приставкой Pro они, скорее всего, останутся на чипе M2.