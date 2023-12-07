Bloomberg рассказал, когда Apple обновит основные продукты

Bloomberg: Apple обновит основные продукты уже будущей весной
Компания Apple готовит много нового на весеннюю презентацию, в том числе обновленные iPad и MacBook Air. Об этом сообщил инсайдер Марк Гурман в статье для Bloomberg.
По его словам, производитель представит новые iPad Pro с OLED-экранами, системами на кристалле серии M3, обновленными Magic Keyboard и Apple Pencil. По информации Гурмана, они появятся в продаже вместе с релизом iPadOS 17.4, который состоится в конце марта-начале апреля.
Также ожидается релиз сразу двух iPad Air — преемника нынешней модели и большой вариант планшета с дисплеем диагональю 12,9 дюйма. Однако в отличие от устройств с приставкой Pro они, скорее всего, останутся на чипе M2.
Гурман также рассказал, что к весне Apple собирается обновить и MacBook Air обеих диагоналей. Основным изменением станет перевод ноутбуков на чип M3. Также ожидается релиз Vision Pro, а в течение года выйдут Apple Watch с тонометром, обновление iPad mini и обновлённые модели AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning.