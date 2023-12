Компанию Google заподозрили в расизме

Подарком оказался блокнот, украшенный надписью «I was just cotton the moment, but I came back to take your notes» («когда-то я был просто хлопком, но теперь я здесь, чтобы хранить твои заметки», – с англ.). Надпись должна была стать отсылкой к теме использования экологичных материалов, но ввиду цвета кожи участников приобрела оскорбительный характер.