Компанию Google заподозрили в расизме

Google недавно провела мероприятие для чернокожих сотрудников K&I Black Summit, участники которого получили от компании презенты с расистским подтекстом. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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Подарком оказался блокнот, украшенный надписью «I was just cotton the moment, but I came back to take your notes» («когда-то я был просто хлопком, но теперь я здесь, чтобы хранить твои заметки», – с англ.). Надпись должна была стать отсылкой к теме использования экологичных материалов, но ввиду цвета кожи участников приобрела оскорбительный характер.

Некоторые сотрудники Google сочли, что слово «cotton» («хлопок», – с англ.) в данном случае может быть отсылкой к профессии «cottonpicker» («сборщик хлопка», – с англ.). В XX в. cottonpicker'ами называли негров, которые трудились на хлопковых плантациях.