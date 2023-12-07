Какими будут новые планшеты iPad в 2024 году

В 2024 году компания Apple, возможно, представит новый iPad. Чтобы вдохнуть новую жизнь в падающие продажи iPad, Apple готовится к запуску обновлённых моделей iPad Air и iPad Pro, сообщают аналитики и инсайдеры.

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Если все сбудется, то впервые в истории iPad Air будет представлен в двух размерах - привычном 10,9 дюйма и внушительном 12,9 дюйма.

Также в линейке iPad Pro могут появится OLED-дисплеи. Эта технология, известная яркими цветами и по-настоящему черным цветом, уже успела стать одной из «изюминок» iPhone.