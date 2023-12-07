В России изготовили второй летный «царь-двигатель» для «Союза-5»

В НПО «Энергомаш» изготовили второй летный образец ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты-носителя «Союз-5», сообщается на сайте «Роскосмоса». РИА Новости отмечает, что РД-171МВ называют «царь-двигателем», так как это самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель (его тяга составляет 800 тонн).

В «Роскосмосе» рассказали, что второй образец РД-171МВ был собран в конце осени. В декабре НПО «Энергомаш» завершает сборку третьего летного образца двигателя.

Следующими этапами программы станут проведение межведомственных испытаний двигателя и его серийное производство для «Союзов-5».

РД-171МВ представляет собой модернизированную версию РД-171М, который был разработан в 2001 году на базе советского двигателя РД-170. В качестве компонентов топлива в РД-171МВ используются керосин и кислород.