В России разработали новый вид твердого топлива для ракетных двигателей

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) подобрали оптимальный состав гранулированного ракетного топлива для прямоточных двигателей ракет и реактивной авиации. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

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Конструкция ракетно-прямоточного двигателя отличается простотой и минимальным количеством составляющих элементов. Его тяга обеспечивается сгоранием горючего и образованием реактивного потока. Установка состоит из диффузора, камеры сгорания и сопла, а также вспомогательных систем подачи топлива и зажигания. Такие двигатели устанавливают на крылатых ракетах и непилотируемых самолетах, летающих со скоростью в пределах от 2400 до 6100 километров в час (от двух до пяти Махов).

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Политехники сделали индивидуальные расчеты веществ и их различных сочетаний, определив температуру, плотность, массовую долю. Для подбора подходящего состава топлива ученые в специальной программе вычислили поведение данных комбинаций в процессе работы летательного аппарата при высоте в 30 километров.

В рамках исследования специалисты выбрали широко применяемые компоненты ракетных топлив (октоген, перхлорат аммония, сополимер дивинила) и малоизвестные, но перспективные компоненты (азепины) с высоким теплосодержанием – количеством тепловой энергии, которое выделяется при сгорании единицы топлива.

В настоящее время гранулированное топливо не используется в двигателях ракетно-прямоточного типа. Как показало исследование специалистов Пермского Политеха, подобное решение возможно и эффективно при подборе оптимальный состав горючего.