Ученые предупредили о пяти необратимых катастрофах на Земле

Ученые считают, что Земля оказалась на пороге пяти необратимых катастроф из-за углеродного загрязнения, нагревающего планету до все более опасного уровня. Об этом рассказала The Guardian со ссылкой на доклад «Глобальные переломные моменты».

В своем докладе ученые указали на потерю нескольких крупных ледниковых щитов, нарушение циркуляции Северной Атлантики (этот процесс влияет на климат в Европе), потерю больших площадей вечной мерзлоты, усиление глобального потепления и вымирание коралловых рифов.

Все эти процессы взаимосвязаны и могут вызвать пять разрушительных катастроф по принципу домино — потерю целых экосистем и возможности выращивать основные сельскохозяйственные культуры, массовое перемещение населения, политическую нестабильность и финансовый коллапс. Ученые считают, что все это может произойти всего за несколько лет.

Вскоре к этому списку могут присоединиться еще три пункта: исчезновение мангровых зарослей (растут в прибрежных зонах), подводных лугов из морских водорослей, а также вымирание бореальных лесов (лесные массивы в северных широтах).

По мнению ученых, рост температур не выйдет из-под контроля в ближайшие столетия, но нанесет опасный и огромный неисправимый ущерб людям и природе.

Доклад «Глобальные переломные моменты» был представлен на климатическом саммите Cop28 в Дубае. В его составлении участвовали более 200 исследователей из 26 стран.