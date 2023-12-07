Антарктический ледник прошел точку невозврата

Ученые обнаружили, что ледник Пайн-Айленд в Западной Антарктиде пережил существенное отступление, пройдя точку невозврата. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

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Исследователи из Университета Нортумбрии и Университета Бангора объединили численные модели с результатами спутниковых наблюдений. Было подтверждено, что в 1940-е — 1970-е годы XX века ледник Пайн-Айленд претерпел быстрое и нестабильное отступление, что привело к значительной потере льда в течение нескольких десятилетий.

Хотя ускоренная фаза потери массы, возможно, пока остановилась, к началу 1970-х годов ледник отступил до такой степени, что он не мог восстановить свою первоначальную массу и положение, когда наступили более холодные условия. Это подтверждает, что отступление ледника в этот период оказалось необратимым, то есть переломный момент пройден.