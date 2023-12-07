Представлен съедобный iPhone из шоколада за 180 000 рублей
Российский ювелирный бренд Caviar представил iPhone 15 Pro Max, сделанный из отборного шоколада и пищевого 23-каратного золота.
Речь идет о добавке E175, которая не является токсичной. Уникальный смартфон можно съесть. Производитель назвал новинку «эксклюзивным новогодним шедевром».
Выпуск съедобного смартфона приурочили к выходу мюзикла «Вонка» (тот, что из сказки о волшебной фабрике). Главную роль в нем играет Тимоти Шаламе.
«Гармоничный вкус миндального печенья с нежными сливочными нотками. Отборные какао-бобы – до 68% в составе продукта. Тягучее пряное послевкусие в течении 30 секунд после полного раскрытия. Органический продукт с натуральным составом», – говорится в описании эксклюзивного смартфона.
Десерт оценили в 180 тыс. рублей.
Ранее американский производитель Apple добавил в список винтажных и устаревших устройств несколько своих фирменных аппаратов. На официальном сайте техподдержки компании в перечне винтажных появились iPhone SE и 12,9-дюймовый iPad Pro.