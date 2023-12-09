Как собаки понимают, что их хозяин заболел?

Многие хозяева домашних питомцев, особенно собак, готовы поклясться, что их любимцы прямо чувствуют, когда человек заболевает. Они ластятся, согревают хозяина в кровати, не отходят от него ни на шаг… Но так ли это на самом деле?

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По словам специалистов, которые изучают когнитивную деятельность собак, хозяева питомцев ничего не придумывают. Псы знают, когда их людям плохо: они используют широкий выбор сигналов, чтобы разобраться в происходящем. Кроме того, собаки способны обнаруживать изменения в настроении и гораздо более серьезные заболевания, чем обычная простуда. Малярия, болезнь Паркинсона, диабет, определенные разновидности рака — от собак ничего не скрыть.

Прежде всего, они используют свое чуткое обоняние. Если человек заражен вирусом или бактерией, его запах изменится: обычно люди замечают подобные перемены только при тяжелейших болезнях, однако собаки способны засечь даже мелкие изменения. Они также понимают, что человек болен, задолго до того, как он сам осознает свои симптомы.

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Эксперты также подтвердили, что чувство обоняния собак может реагировать на перемены в настроении человека. Наши эмоции физически выражаются в виде химических сигналов, которые вырабатывает тело, и псы умеют «расшифровывать» эти сигналы.

Помимо обоняния собаки также получают информацию за счет человеческого голоса. Исследование 2014 года обнаружило, что мозг собак способен расшифровывать эмоциональные оттенки голосов, не говоря уже о смысле специфических выражений. Именно поэтому питомцы радостно реагируют на похвалу и нежные слова.