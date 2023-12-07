В Google Drive появился инструмент восстановления файлов

Помните тот ужас в ноябре, когда файлы в Google Drive начали пропадать у ряда пользователей? Не беспокойтесь, есть хорошие новости. Google наконец-то выпустил обновление, которое включает в себя инструмент восстановления для потерянных файлов.

© Unsplash

Как это работает:

Обновите Google Drive для ПК до версии 85.0.13.0 или выше. Выберите "Настройки".

Нажмите "Восстановить из резервных копий".

И вуаля! Ваши пропавшие файлы должны вернуться в папку «Google Drive Recovery». Но есть одно «но»: Google не гарантирует, что этот инструмент сработает для всех.

Если у вас возникли проблемы, вот что вы можете сделать:

Отправьте отзыв через приложение Google Drive с хэштегом «#DFD84».

Убедитесь, что установлен флажок «Включить журналы диагностики».