Охотники за сокровищами нашли клад и продали его за 1,8 млн рублей

Клад с древнеримскими монетами, найденный кладоискателями в английском графстве Норфолк, ушел с молотка за 15 тысяч фунтов стерлингов (около 1,8 миллиона рублей). Пока продана лишь малая часть клада — 73 монеты более чем из 430, пишет BBC News.

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Охотники за сокровищами нашли первую серебряную монетку, когда прочесывали поле с металлоискателями в январе 2020 года. Это была силиква — мелкая монета, которую чеканили в Древнем Риме в начале нашей эры. К вечеру им удалось откопать еще 40 монет, столько же прибавилось на следующий день.

Поиски продлились еще три года: в 2020 году кладоискатели обнаружили 316 монет, в 2021-м — 114 и последние три монеты — в 2022 году.

«Они не сдавались, — говорит представитель аукционного дома Noonans Найджел Миллз. — Секрет так часто именно в этом — надо не сдаваться и продолжать искать».

Большинство найденных монет находились в радиусе полутора метров от первой силиквы, остальные — разбросаны на поле площадью примерно 13 соток. Специалисты датируют их началом V века нашей эры.

Самой важной находкой стала монета с изображением феникса на фоне шара. На аукционе ее продали за 3,4 тысячи фунтов стерлингов. Во всем мире осталось лишь пять таких монет, причем все остальные хранятся в музеях и недоступны коллекционерам.