Представлен Realme GT5 Pro на Snapdragon 8 Gen 3

Realme анонсировала флагманский смартфон Realme GT5 Pro, который по дизайну и многим характеристикам напоминает OnePlus 12, выпущенный пару дней назад. Realme GT5 Pro обладает OLED-экраном с яркостью до 4500 нит, SoC Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятором ёмкостью 5400 мАч с зарядкой мощностью 100 Вт.

© MobiDevices

Дисплей

Видео дня

Realme GT5 Pro оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем (BOE S1) с разрешением 2780×1264 пикселей, частотой обновления 1-144 Гц, и максимальной яркостью 4500 нит. Соотношение сторон – 19,8:9. Поддерживается технология HDR10+ и 100 % охват цветового пространства DCI-P3. Дактилоскопический сканер (оптический, короткофокусный) интегрирован под экран.

MobiDevices

Realme GT5 Pro также оснащён так называемой «системой управления жестами AI», которая похожа на системы управления жестами LG и Google. Это позволяет наводить руку на экран смартфона, используя один из 12 жестов для управления камерой и другими функциями.

Аппаратная основа

За производительность устройства отвечает топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, в тандеме с GPU Adreno 750, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 5400 мАч. Поддерживается проводная зарядка USB-C (USB 3.2) мощностью 100 Вт, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, и реверсивная зарядка на 10 Вт.

Камеры

Realme GT5 Pro получил тройную основную камеру:

главный модуль Sony LYT-808 на 50 Мп (1/1,4, f/1.69, 23 мм, OIS, 7 линз);

широкоугольный датчик Sony IMX355 на 8 Мп (1/4, f/2.2, 16 мм, макро 3,5 см, угол захвата 112°, 5 линз);

перископический датчик IMX890 на 50 Мп (f/2.6, 2,0 мкм (в биннинге 4-в-1), оптический зум 3x, ЭФР 65 мм, плавающая линза для макросъёмки, OIS).

Основная камера поддерживает AI, HDR, запись видео в разрешении 4К и 1080p.

Спереди установлена селфи-камера Sony IMX615 на 32 Мп (1/2,74", f/2.45, угол захвата 90°). Камера поддерживает запись видео 4K со скоростью 30 fps.

Прочее

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, NFC, наличие стереодинамиков, ИК-пульта и защиты от воды и пыли по стандарту IP64. Размер: 161,72×75,06×9,23 мм, вес – 218 грамм (кожа) и 224 грамм (стекло).

Дата начала продаж, цвета, цена

Продажи Realme GT5 Pro стартуют с 14 декабря. Смартфон доступен в трёх цветовых вариантах. Чёрный вариант имеет заднюю панель из стекла AG, а белый и коричневый варианты имеют заднюю панель, напоминающую кожу.

Цена: