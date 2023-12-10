Почему мы быстро забываем сны?

Если вы когда-нибудь просыпались от реалистичного сна, но забывали его уже после завтрака — поверьте, вы не одиноки. Большинство людей быстро забывают свои сновидения. Журнал Scientific American рассказал, почему это происходит и можно ли научиться запоминать сны лучше.

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Чаще всего (но не всегда), сны приходят во время фазы быстрого сна. На этой стадии мозг человека функционирует почти так же, как наяву, но есть несколько важных отличий. В фазе быстрого сна части мозга, отвечающие за перемещение воспоминаний в долгосрочное хранилище, сравнительно пассивны. Согласно научной работе 2019 года, опубликованной в журнале Science, это может быть побочным эффектом роли, которую фаза быстрого сна играет в консолидации памяти.

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Части мозга, которые отвечают за краткосрочную память, активны в фазе быстрого сна, однако они хранят информацию примерно 30 секунд. Для того, чтобы запомнить сон, нам нужно проснуться — но если перейти в следующую стадию сна без пробуждения, то он никогда не попадет в долгосрочную память.

Фаза быстрого сна наступает каждые 90 минут и становится дольше в течение ночи. Первая длится всего пару минут, но к концу восьмичасового сна человек может пребывать в фазе быстрого сна целых 20 минут. Именно поэтому возможность запоминать сновидения сильно зависит от того, сколько часов человек спит. Например, если проспать всего шесть часов, то, по сути, вы получите только половину от эффективного «времени сновидений». Как раз последние часы сна играют решающую роль, и, чаще всего, мы запоминаем именно то, что приснилось прямо перед пробуждением.

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Конечно, есть и другие факторы, которые влияют на то, как хорошо мы запоминаем сны. По статистике от 2008 года, собранной на основе нескольких исследований, женщины запоминают больше снов, чем мужчины. Молодые люди также отличаются лучшей памятью на сны, чем старые. Способность запоминать сновидения повышается, начиная с возраста, в котором ребенок может о них рассказывать, выходит на плато после 20 лет и постепенно снижается до смерти.

Помимо этого, важно учитывать индивидуальные различия каждого человека. Некоторые почти никогда не помнят, что им снилось, тогда как другие могут вспомнить несколько снов каждую ночь. Интроверты запоминают сновидения чаще экстравертов; активное воображение и восприимчивость к гипнозу также связаны со снами. Некоторые исследования, изучавшие феномен осознанных сновидений, пришли к выводу, что в людях, запоминающих больше снов, боле активны части мозга, отвечающие за внимательность. Иными словами, базовые неврологические факторы тоже важны.