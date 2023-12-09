Самая глубокая подземная лаборатория начала работу в Китае

Вторая очередь физической лаборатории начала работу 7 декабря в провинции Сычуань на юго-западе Китая. На данный момнет это самая глубокая и крупнейшая подземная лаборатория в мире, пишет агентство Xinhua.

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Помещения и установки находятся на 2400 м под землей — это расстояние больше, чем, к примеру, высота многих камчатских вулканов. Так глубоко лабораторию построили не случайно: дело в том, что воздействие потока космических лучей здесь в 100 млн раз меньше, чем на поверхности Земли, а также — чрезвычайно низки уровень радиации окружающей среды и концентрация радона.

В таком «сверхчистом» пространстве лучшие условия для поиска темной материи. Сейчас это очень перспективная научная сфера, так как ученые считают, что видимая материя составляет лишь около 5% Вселенной, в то время как около 95% состоят из темной материи и темной энергии.

Кроме того, в лаборатории будут проводиться междисциплинарные исследования, в том числе по физике элементарных частиц, ядерной астрофизике и наукам о жизни. Первые 10 команд ученых из китайских университетов и исследовательских институтов, таких как Университет Цинхуа и Шанхайский университет Цзяо Тун, уже спустились в лабораторию для проведения научных экспериментов.