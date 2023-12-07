YandexGPT научилась находить ошибки в программном коде

Нейронная сеть YandexGPT от "Яндекса" научилась определять ошибки в программном коде - и помогать их исправить. Эта функция стала доступна обучающимся программированию в сервисах "Яндекс Учебник" и "Практикум", сообщили в компании.

© Unsplash

Нейросеть указывает на опечатки, обращения к несуществующим элементам, на синтаксические ошибки, в управлении и других компонентах кода. В "Яндексе"подчеркнули, что она не дает готовых решений - только помогает пользователю найти ошибку и исправить ее.

Нейронную сеть тренировали на множестве детских решений, верных и неверных, рассказал старший методист "Яндекс Учебника" Роман Левин. Технический директор "Практикума" Давид Роганов заметил, что уже более 70% студентов его сервиса обращаются к нейросети за подсказкой, допустив ошибку.