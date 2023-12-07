В России создали «суперклей» для строительства дорог

Ученые из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали материал для быстрого строительства дорог. Это «суперклей», позволяющий создавать прочное дорожное покрытие. Он будет востребован в удаленных районах, куда сложно доставить тяжелые стройматериалы.

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Клей соединяет в монолит различные виды почв, камни, остатки растений. С его помощью можно сформировать слой плотного покрытия из любых подручных материалов за очень короткий срок – в течение одного-двух часов.

Дороги без покрытия часто становятся непроходимыми из-за погодных условий. В межсезонье их размывают дожди или талые воды, из-за чего населенные пункты могут оказаться временно отрезаны от мира. «Суперклей» позволит решить подобные проблемы.

Новая разработка представляет собой полимерные частицы микронного размера, растворенные в воде. Они смешиваются с грунтом, вследствие чего после высыхания образуется плотный блок из сцепленных фрагментов почвы, сообщают «Известия». Обработанный «суперклеем» пласт толщиной 40-60 см сможет выдержать вес легкового автомобиля.

Полимеры препятствуют впитыванию влаги в монолит. Также их можно сделать биоразлагаемыми. В таком случае покрытие разрушится после определенного срока службы, а на его месте прорастут семена. Новый материал имеет перспективы применения и в сельском хозяйстве. Важно, что все компоненты состоят из отечественного сырья и широко доступны.