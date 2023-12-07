Военные США успешно испытали систему спутниковой связи Starlink в Арктике

Специалисты Вооруженных сил США успешно завершили продлившиеся девять месяцев испытания системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX в Арктике. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главного инженера управления интегрированных возможностей при исследовательской лаборатории ВВС США Брайана Била.

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"Мы проводили испытания при очень сильном ветре и очень низких температурах. Они прошли успешно. Как только мы надежно закрепили терминалы, чтобы они смогли выдерживать мощные порывы ветра, они стали работать отлично, без проблем", - приводит его слова агентство.

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Бил отметил, что в ходе девятимесячных учений, завершившихся в июне, специалисты американского оборонного ведомства проанализировали потенциал технологии Starlink и возможности ее применения для нужд Пентагона. По его словам, Starlink зарекомендовала себя как "надежная и высокопроизводительная система связи в Арктике".

Как пишет агентство, технология Starlink может сыграть решающую роль в противостоянии в Арктике. В то время как страны пытаются расширить свое влияние в регионе, все большее значение приобретает создание надежной системы передачи сообщений - так, существующие сети военных спутников Пентагона не позволяют обеспечить хорошее качество сигнала в силу географических и климатических условий Арктики. По словам астронома из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, 233 из 5 000 спутников, принадлежащих SpaceX, размещены на полярной орбите.

В конце сентября агентство Bloomberg сообщило, что SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, заключила первый контракт с Космическими силами США на предоставление спутниковой связи военным с помощью своей системы Starshield. По его сведениям, соглашение между SpaceX и американскими военными было подписано 1 сентября, оно рассчитано на год, максимальные расходы по контракту ограничены $70 млн.