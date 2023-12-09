Российские программисты создали ИИ-учителя информатики

В России разработали нейросетевого учителя информатики

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В МГТУ им. Н. Э. Баумана и Московском физико-техническом институте появился умный виртуальный помощник для обучения программированию. Этот сервис помогает студентам оттачивать практические навыки программирования с применением искусственного интеллекта. В настоящее время он находится на стадии тестирования в университете, и если результаты будут положительными, его планируют внедрить и в других вузах.

Основатель проекта, Роберт Хажиев, раскрыл, что в процессе решения задачи сервис анализирует исходный код, используя нейросеть для преобразования его в вектор в многомерном пространстве. Это позволяет платформе понимать, какие алгоритмы выбрал студент и на каком уровне он их реализовал. Сервис формирует карту знаний студента, учитывая решения, количество попыток и другие параметры, и выявляет места, где нужно улучшить понимание материала.

Платформа предоставляет более семи тысяч задач по более чем 30 темам, предоставляя студентам широкий выбор. Рекомендательный алгоритм помогает построить последовательный путь обучения. Сервис доступен как с компьютера, так и с мобильных устройств.