Дизайн для Samsung Galaxy S25 переизобретет выходец из Mercedes-Benz

Хотя линейка Samsung Galaxy S24 еще не была представлена официально, уже появляются подробности о следующем поколении смартфонов — Galaxy S25.

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Согласно инсайдерской информации, девайсы серии Galaxy S25 будут кардинально отличаться от предшественников по дизайну.

Ильхван Ли (Ilhwan Lee), бывший дизайнер Mercedes-Benz и нынешний руководитель группы дизайнеров подразделения MX в Samsung, сосредоточен на задаче переосмысления имиджа бренда Galaxy.

Ожидается, что начиная с линейки Galaxy S25 будут внесены значительные изменения во внешний вид устройств.