Точность диагностики рака кожи повысилась благодаря нейросетям

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создали нейросетевую систему распознавания рака кожи, которая позволяет снизить количество ложных диагнозов. Результаты работы опубликовали в журнале IEEE Access. Как отметили авторы, их разработка может использоваться как вспомогательный метод диагностики и позволяет снизить влияние человеческого фактора при принятии медицинских решений.

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Рак кожи является одним из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний в мире, однако высокоточная и своевременная диагностика повышает шансы на выздоровление пациентов. Ученые СКФУ создали мультимодальную систему классификации онкологических поражений кожи, чувствительную к несбалансированным дерматологическим данным — она позволяет с большей точностью установить, является ли пигментное пятно онкологическим образованием.

Предложенная система способна снизить количество ложноотрицательных прогнозов благодаря применению модифицированной функции перекрестных энтропийных потерь и анализа гетерогенных дерматологических данных. Точность распознавания по десяти критериям диагностики рака кожи составила 85,2%. Также система распознает пигментные поражения кожи на 15% точнее, чем врачи при применении методов визуальной диагностики. При этом разработанная в СКФУ система позволяет добиться большей точности диагностики онкологических заболеваний, чем системы из Германии, Австрии и Китая.