Турция анонсировала запуск своего первого спутника

Один из крупнейших производителей беспилотных летательных аппаратов в мире, турецкая компания Baykar планирует в 2025 году запустить в космос собственный спутник. Об этом в интервью газете Akşam сообщил председатель совета директоров компании Сельджук Байрактар.

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По его словам, работа над космическим проектом продолжается уже полтора года, Baykar предвидит будущее и готовится к гонке за этим будущим сегодня.

Байрактар уточнил, что сейчас компания работает над низкоорбитальными командными спутниками и орбитальными транспортными средствами в области космических технологий. Ожидается, что это будет спутник, который обеспечит поддержку при разработке новшеств для глобальных навигационных систем и специальных коммуникационных приложений.