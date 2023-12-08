Новый бюджетный смартфон Apple будет похож на iPhone 14

Базой для iPhone SE 14, возможно, послужит шасси от iPhone 14. Об этом сообщает издание MacRumors, опираясь на свежие данные об аккумуляторе для нового бюджетного смартфона Apple.

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По информации MacRumors, iPhone SE 4, который внутри компании носит кодовое название D59, получит тот же аккумулятор A2863, что используется при производстве базовой версии iPhone 14. Журналисты утверждают, что Apple уже испытывает «частично собранные» прототипы iPhone SE 4 с упомянутой батареей.

Если к релизу эти данные не потеряют актуальность, iPhone SE 4 получит значительный прирост автономности относительно прошлой модели. Для сравнения: в iPhone SE 3 использовался аккумулятор емкостью 2018 мАч, при этом в iPhone 14 этот параметр равен 3279 мАч.

MacRumors пишет, что использование в новом смартфоне старых компонентов приведет к удешевлению его производства. Это хорошо, поскольку iPhone из серии SE являются самыми доступными для потребителей смартфонами Apple. К тому же, это не новая практика: ранее Apple в iPhone SE 2 использовала аккумулятор от iPhone 8.