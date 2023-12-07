Apple планирует выпуск новых гаджетов в начале 2024 года

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что корпорация Apple планирует оснастить новый iPhone 16 дополнительной функцией, которая решит проблемы всех пользователей. Об этом сообщают инсайдеры. У iPhone 16 появится графеновая система отвода тепла. Это должно решить проблему перегрева. Специалисты отмечают, что графен в сравнении с медью, которая сейчас добавлена в радиаторы iPhone, имеет более высокую теплопроводность.