Apple планирует выпуск новых гаджетов в начале 2024 года
Американская технологическая компания Apple в начале 2024 года планирует выпустить обновленную линейку своих гаджетов. Подробности опубликовал Bloomberg.
«Apple готовит обновления ряда моделей в начале следующего года, стремясь развернуть падение продаж Mac и iPad», – говорится в сообщении.
По информации СМИ, в начале 2024 года корпорация Apple представит новые планшеты iPad Air, iPad Pro, а также обновленную версию ноутбука MacBook Air.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что корпорация Apple планирует оснастить новый iPhone 16 дополнительной функцией, которая решит проблемы всех пользователей. Об этом сообщают инсайдеры. У iPhone 16 появится графеновая система отвода тепла. Это должно решить проблему перегрева. Специалисты отмечают, что графен в сравнении с медью, которая сейчас добавлена в радиаторы iPhone, имеет более высокую теплопроводность.