Власти РФ разработали механизм защиты от вреда ИИ

Минэкономразвития разработало механизм защиты от возможного вреда при использовании технологий искусственного интеллекта. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

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По данным издания, в министерстве предложили внести соответствующие поправки в закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». Законопроект о внесении изменений в закон был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 4 декабря.