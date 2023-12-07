Власти РФ разработали механизм защиты от вреда ИИ

Власти разработали механизм защиты от вреда ИИ
Минэкономразвития разработало механизм защиты от возможного вреда при использовании технологий искусственного интеллекта. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, в министерстве предложили внести соответствующие поправки в закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». Законопроект о внесении изменений в закон был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 4 декабря.
Согласно поправкам, участников экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций обяжут страховать ответственность за негативные последствия их применения. В случае, если негативные последствия наступили, ситуацию будет анализировать специальная комиссия с участием регуляторов.
Газета.Ru: главные новости