Российские ученые призвали учитывать интересы роботов

Человечество должно отказаться от идеи первенства в отношениях с роботами для эффективного взаимодействия с ними, считают ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). Об этом пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

По мнению исследователей, в будущем, в эпоху цифрового капитализма, человечеству и роботам придется создать совместные правила сотрудничества.

«Нас ожидает мир, где роботы будут разрабатывать правовые рамки вместе с людьми. В нашем труде анализируется то, каким образом мы должны изменить свое мышление, чтобы адаптироваться к сложностям цифровой экономики», — поделился автор исследования, профессор кафедры «Экономика и предпринимательство» ВолгГТУ Даниил Фролов.

По его словам, о правах роботов и о нашем с ними сосуществовании стоит задуматься уже сейчас.