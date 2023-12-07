В Ростовской области нашли святилища для жертвоприношений

Меотские святилища, построенные во II веке н.э., нашли на раскопках в Азове Ростовской области, где в XIV веке находился золотоордынский город Азак, сообщают argumenti.ru.

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Одно из святилищ представляет собой яму глубиной два метра и диаметром три метра. В центре ее находится изолированный массив горной породы в виде конуса со срезанной вершиной. Вокруг него расположена сужающаяся ко дну кольцевая траншея. По мнению заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, здесь когда-то совершались жертвоприношения.

Кроме того, в ямах были найдены предметы, относящиеся ко II веку нашей эры, в частности четыре фрагмента керамических изделий. Позже, через 1200 лет, между местами, где располагались святилища, проложили улицу средневекового города. Ученые не исключают, что это не было простым совпадением.