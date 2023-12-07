В горах Ингушетии обнаружили древние надмогильные стелы

Четыре древние надмогильные стелы найдены в горах Ингушетии, находки обнаружены в 500 м от архитектурного комплекса "Таргим". Об этом сообщает правительство республики.

"В горной Ингушетии обнаружили древние надмогильные стелы. Четыре надмогильные стелы, являющиеся частью древнего мусульманского кладбища, расположены к северу от архитектурного комплекса "Таргим" на расстоянии 500 м", - сообщается в Telegram-канале правительства республики.

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Отмечается, что после проведения исследований и иных соответствующих работ находки пополнят перечень выявленных объектов культурного наследия региона.

Ранее при исследовании архитектурного комплекса "Тумги" были обнаружены три не учтенные подземные коллективные усыпальницы. Один из склепов по форме напоминает редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой, сообщалось на официальном сайте Джейрахско-Ассинcкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

Кроме того, отмечалось, что в Тумгойском ущелье горной Ингушетии также были выявлены несколько объектов культурного наследия ингушей. Также сообщалось об обнаружении ранее не учтенных оснований жилых башен и усыпальниц, а также части заградительной стены в Джейрахском районе Ингушетии.