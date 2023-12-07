Infinix представила в России ноутбук с большим дисплеем

Однако выбрать можно и конфигурацию с процессором Intel Core™ i3, i5 или i7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти. Есть также SSD емкостью 512 ГБ. Эти ноутбуки, доступные как с ОС Windows, так и без нее, поставляются по специальным акционным ценам, начинающимся от ₽46 990.