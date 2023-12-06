Человечеству предрекли пять необратимых катастроф из-за глобального потепления

В том случае, если глобальная температура на Земле повысится на 1,5-2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, в ближайшие годы на человечество обрушатся пять климатических катастроф, последствия которых будут более чем серьезными. Об этом сообщили в своем отчете ученые из проекта Global Tipping Points во время климатического саммита Cop28 в Дубае, пишет The Guardian.

Они предупредили, что глобальное потепление может спровоцировать коллапс экосистем, финансовый и политический кризисы, а также массовую миграцию населения. Ученые уверены, что климатические катастрофы, которые произойдут до 2030 года, не имеют аналогов по своему масштабу.

Так, в отчете сообщается, что человечеству нужно готовиться к разрушению больших ледниковых щитов в Гренландии и Западной Антарктике, таянию вечной мерзлоты, исчезновению коралловых рифов в теплых водах и мангровых зарослей. Возможно также нарушение естественной циркуляции воздуха в Северной Атлантике.

Кроме того, велики риски, что в период с 2030-й по 2040-й годы произойдут три других подобных бедствия, поскольку все вышеперечисленные события могут спровоцировать так называемый "эффект домино".

В статье отмечается, что, например, разрушение ледниковых щитов в Гренландии может напрямую повлиять на ход циркуляции Атлантического океана, а это, в свою очередь, сделает еще более опасным природный феномен Эль-Ниньо. Последний представляет собой колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее значительное влияние на климат.