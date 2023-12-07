Древние египтяне жестоко обращались со священными животными

Анализ костей бабуинов, которых древние египтяне выращивали в неволе, показал, что животных плохо кормили и не давали им доступа к солнечному свету. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

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С IX века до н.э. по IV век н.э. древние египтяне мумифицировали различные виды животных в религиозных целях. В новом исследовании археологи изучили мумии 36 отдельных бабуинов из древнеегипетской Долины Обезьян на западном берегу Луксора.

Поражения, деформации и другие аномалии на костях указывают на то, что большинство обезьян страдали от плохого питания и недостатка солнечного света, скорее всего, в результате рождения и воспитания в неволе. Аналогичные признаки наблюдаются у мумий бабуинов из двух других регионов того же периода.