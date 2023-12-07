Древние египтяне жестоко обращались со священными животными
Анализ костей бабуинов, которых древние египтяне выращивали в неволе, показал, что животных плохо кормили и не давали им доступа к солнечному свету. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.
С IX века до н.э. по IV век н.э. древние египтяне мумифицировали различные виды животных в религиозных целях. В новом исследовании археологи изучили мумии 36 отдельных бабуинов из древнеегипетской Долины Обезьян на западном берегу Луксора.
Поражения, деформации и другие аномалии на костях указывают на то, что большинство обезьян страдали от плохого питания и недостатка солнечного света, скорее всего, в результате рождения и воспитания в неволе. Аналогичные признаки наблюдаются у мумий бабуинов из двух других регионов того же периода.
Эти результаты дают представление о том, как бабуинов содержали и обращались с ними в Древнем Египте до их возможной мумификации. Авторы предполагают, что больше информации о рационе обезьян мог бы предоставить анализ их зубов. Кроме того, если из них удастся извлечь ДНК, то генетические данные могли установить, где именно древние египтяне отлавливали бабуинов.