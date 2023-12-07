В iOS 17.2 исправят проблемы с беспроводной зарядкой iPhone в автомобилях

Apple готовится к выпуску iOS 17.2, и среди заявленных в ней исправлений - решение проблем с беспроводной зарядкой iPhone, с которыми сталкиваются пользователи «некоторых автомобилей», пишет компания.

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В прошлом месяце Apple непреднамеренно нарушила беспроводную зарядку в автомобиле для водителей GM, использующих iPhone 15, что вызвало разочарование и неудобства среди пользователей. В то время как примечания к выпуску iOS 17.2 расплывчаты в отношении специфики исправления, в нем упоминается решение проблемы беспроводной зарядки в «определенных автомобилях».

Это уже второй случай в iOS 17, когда Apple решает проблемы, связанные с беспроводной зарядкой в автомобиле.